شكرا لقرائتكم تحسن حالة ثنائي سموحة المصاب بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطمئن الجهاز الطبي لنادي سموحة، على حالة الثنائى الأفريقي محمد كوفى وديريك ديسامبى المصابان بفيروس كورونا بعدما تحسنت بشكل كبير حيث تقرر عودة الثنائي للتدريبات بعد أجازة عيد الأضحى بعد تماثلهما الشفاء بشكل كبير لكن الجهاز الفنى بقيادة حمادة صدقى يرغب فى عزلهما أكبر فترة ممكنة حتى لا يتم نقل الفيروس بين اللاعبين .

ويحاول حمادة صدقى وضع التشكيل الامثل للفريق قبل عودة مباريات الدورى يوم 6 أغسطس المقبل بعد سلسلة الهزائم الودية التى تلقاها الفريق حيث خسر أمام الزمالك بخماسية مقابل هدف والأهلى برباعية نظيفة وهو أدى لوجود حالة من الإنزعاج داخل أروقة النادى السكندرى .

ويستعد سموحه لمواجهة الإتحاد السكندرى فى مباراتين وديتين فى ختام سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الموج الأزرق استعدادا لعودة الدورى .

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من ناحية أخرى أبدى حمادة صدقى عدم قلقه على مستقبل الفريق بالدورى، خاصة بعد الهزيمتين اللتين تلقاهما أمام الزمالك بخماسية مقابل هدف وأمام الأهلى برباعية نظيفة، مطالباً وسائل الإعلام بالتعامل بواقعية مع نتائج الفريق الودية، موضحا في الوقت ذاته أن الغرض الأساسى من المباريات الودية هو اكتشاف الأخطاء وعلاجها فى أسرع وقت ممكن قبل عودة النشاط الرياضى.

وتعجب صدقى من هجوم البعض على سموحة، مؤكدا أنه يعانى من غيابات كثيرة بالفريق، على رأسهم محمد كوفى وديريك ديسامبى المصابان بوباء كورونا وتم عزلهما وناصر ماهر الذى يعانى من إجهاد وفضل إراحته للعودة سريعا قبل استئناف النشاط.

واختتم المدير الفنى لسموحة تصريحاته بأن الفريق لم يصل لفورمة المباريات حتى الآن، واللاعبون لا يستطيعون إكمال مباراة، لذا فإنه يقوم بإجراء التغييرات لإشراك جميع اللاعبين ورفع المعدل البدنى لهم.