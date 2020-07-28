شكرا لقرائتكم أحمد شوبير عن صفقة رمضان صبحي : هيدرسفيلد مش عايز يأجر.. والأهلى عايز تمليك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى أحمد شوبير، أن الأهلى لن يستعير رمضان صبحى للمرة الثالثة لرفض إدارته وكذلك نظيرتها فى هيدرسيفيلد لذلك المبدأ، خاصة أن عقد رمضان صبحى مع هيدرسيفيلد يتبقى فيه موسمين فقط بانتهاء الموسم الجارى.

وكشف شوبير أن رمضان صبحى سيستكمل الموسم مع الأهلى خاصة أن فتح باب القيد فى إنجلترا بالنسبة للاعبين الأجانب ليس قبل يوم 16 أكتوبر المقبل.

وقال أحمد شوبير فى تصريحات إذاعية: "هيدرسفيلد مش عايز يأجر.. الإعارة تعنى الإيجار والأهلى بردو عايز تمليك مما يعنى شراء اللاعب نهائياً.. هيدرسيفيلد يرغب فى بيعه مقابل 7 ملايين ونصف والأهلى عارض 2 ونصف فقط ومبلغ الالتقاء هو 4 ملايين إسترليني".

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وأضاف أحمد شوبير أن رمضان صبحى ينتظر عرضاً كبيراً من الدورى الأنجليزى، ولكنه يرفض حتى الآن فكرة اللعب فى الدورى اليونانى أو التركي.

وتنتهى إعارة رمضان صبحى للأهلى نهاية الموسم الجارى على أن يعود بعدها لصفوف ناديه الأصلى هيدرسيفيلد الإنجليزى والذى قرر بيع الجناح الدولى بداية من الموسم الجديد، فى الوقت الذى دخل الأهلى فى مفاوضات رسمية للإبقاء على رمضان صبحى بشكل نهائي.

وجاء ترشيح رمضان صبحى فى نادى اولمبياكوس بطل الدورى اليونانى من جانب أحمد حسن كوكا نجم منتخبنا الوطنى وهداف الفريق اليونانى والذى اكد لادارة ناديه أن رمضان صبحى سيمثل اضافة للفريق فى الموسم الجديد، فى الوقت الذى يدرس رمضان صبحى العرض بقوة خاصة أن اولمبياكوس سيشارك فى بطولة دورى أبطال اوروبا فى الموسم الجديد بصفته بطلا للدورى اليوناني.

ويعد عرض الأهلى هو الوحيد المتواجد على طاولة هيدرسيفيلد حتى هذه اللحظة فى الوقت الذى لازال هناك أندية تدرس ارسال عرض لشرائه أبرزها أولمبياكوس اليونانى وفيورتينا الإيطالى وعدد من الفرق الألمانية والتركية.