شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تشترط تواجد 300 فرد فقط في محيط الملعب أثناء المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد الكرة خلال الاشتراطات الجديدة لعودة الدورى السماح بتواجد 300 فردا فى ملعب المباراة ومحيطه وجميعهم لهم صلة وثيقة بالمباراة، على الرغم من غياب الجماهير عن حضور مباريات الدورى التى ستعود يوم 6 أغسطس المقبل، واقتصار الحضور على 15 فردا لكل ناد يمثلون مجالس ادارات الأندية فقط.

وكشف اتحاد الكرة عن تقسيم الملعب إلى 3 مناطق خلال المباريات، على أن يسمح لكل منطقة بتواجد 100 فرد بها.

المنطقة A ( أرضية الملعب ونفق اللاعبين وغرف الملابس)

ويتواجد بها 100 فرد بحد أقصى هم اللاعبون والأجهزة الفنية والحكام والمراقبين وحاملى الكرات ورجال الإسعاف والمصورين وكاميرات البث.

المنطقة B ( التى تحيط بالمنطقة A)

وتضم 100 فرد هم رجال الأمن وعمال الملعب ومسئولى الأندية والصحفيين فى المدرجات.

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المنطقة C ( محيط الملعب)

ويتواجد بها من 70 إلى 100 فرد، هم رجال الأمن ومسئولى البث التليفزينى وتقنية الحكم الفيديو المساعد.

فى شأن مختلف، قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تعيين حكام أجانب لمباراة الأهلى والزمالك فى الاسبوع الـ21 للدورى يوم 22 أغسطس المقبل ورفض المقترحات الخاصة بتعيين طاقم حكام مصرى للقاء ورغبة اللجنة الخماسية فى حالة استمرارها فى إنهاء الموسم الكروى بدون أى أزمات.

وكشف مصدر مسئول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تم رفض فكرة أيضا تعيين حكام أجانب للفرق الأخرى وان مباراة الأهلى والزمالك استثناء فقط، خاصة أن تكاليف استقدام الحكام الأجانب ستكون مرتفعة لأنه سيتم الاستعانة بحكام تستخدم تقنية حكم الـvar ودول قليلة هى من تستخدم تقنية حكم الفيديو فى العالم، وستكون تكاليفها مرتفعة، ونفس الأمر لمباراة الأهلى والزمالك سيتم الاستعانة بحكام var.

وتستأنف مسابقة الدورى المصرى الممتاز 2019 / 2020 يوم 6 أغسطس المقبل بالمباريات المؤجلة، بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .