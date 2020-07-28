شكرا لقرائتكم المصري يستعين بـ 3 شباب جدد فى معسكر برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استدعى طارق العشري المدير الفني لفريق المصري، ثلاثي فريق الشباب محمد عبد الخالق “دقدق” وإبراهيم الغنام وزياد فرج للانضمام للمعسكر المغلق الذي ينتظم فيه الفريق ببرج العرب حاليًا استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري العام في السادس من أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أن الثلاثي سبق لهم التصعيد للتدريب مع الفريق الأول لمرات عديدة ، حيث يشغل الأول مركز الظهير الأيمن ، فيما يشغل الثاني مركز قلب الدفاع ، ويشغل الثالث مركز لاعب خط الوسط المهاجم ، علمًا بأن الثلاثي كانوا ينتظمون مؤخرًا في تدريبات فريق الأمل بالنادي المصري تحت قيادة الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين والذي يقوم بالتنسيق الدائم مع طارق العشري في كافة الأمور المتعلقة بتصعيد اللاعبين المتميزين من فريق الأمل للتدريب مع الفريق الأول.

Advertisements

من ناحية أخرى اقترب عماد فتحى لاعب المصرى البورسعيدى من دخول التدريبات الجماعية لفريقه بعد عيد الأضحى المبارك، عقب تماثله للشفاء من القطع فى الرباط الصليبى الذى أبعده عن المشاركة مع الفريق طوال الموسم الحالى.

ويستعد المصرى البورسعيدى لمواجهة الزمالك يوم 6 أغسطس المقبل فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 للدورى باستاد برج العرب.

ورفض طارق العشرى المدير الفنى للمصرى التعجل فى الدفع باللاعب فى التدريبات الجماعية مطالبا الجهاز الطبى الإشراف على برنامجه العلاجى حتى يعود معافى بشكل جيد للاستفادة منه بعد عودته فى ظل النقس الشديد الذى يعانى منه الفريق بسبب أزمة القيد.