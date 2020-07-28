شكرا لقرائتكم كارفاخال لـ"العربية": نيمار سبب لي المتاعب وأتمنى انضمامه إلى ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كشف الدولي الإسباني داني كارفاخال، لاعب ريال مدريد، أن البرازيلي نيمار أصعب لاعب واجهه في مسيرته، وسبب له المتاعب، وتمنى انضمامه إلى صفوف بطل الدوري الإسباني.
وقال كارفاخال في مقابلة مع "العربية": أتمنى انضمام نيمار إلى ريال مدريد، إنه أصعب لاعب واجهته وسبب لي المتاعب، وعانيت كثيرا في مراقبته عندما لعبنا ضد بعضنا.
وبخصوص أفضل لحظة في مسيرته الرياضية، أوضح: أعتقد أن أفضل لحظة كانت الفوز باللقب العاشر في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في لشبونة أمام أتلتيكو مدريد، لقد كان شعورا لا يوصف، ولا أعتقد أنه سيتكرر في حياتي، كنت في سن الثانية والعشرين وفي موسمي الأول مع ريال مدريد، وقبلها بأيام حققنا كأس الملك، وبعدها الوصول لنهائي دوري الأبطال واللعب فيها كأساسي وتحقيقها كان شعورا رائعا، حتى يومنا هذا حينما أرى تلك المباراة الدموع تذرف من عيني.
وأضاف: حينما كنت طفلا لم أتخيل يوما أن أصل إلى سن الثامنة والعشرين محققا كل هذه الألقاب، لكن ما زلت أسعى لزيادة الألقاب في خزانتي، خصوصا تحقيق شيء مع منتخب إسبانيا سواء كأس أوروبا أو كأس العالم.
ورأى صاحب الـ 28 عاما أن أتلتيكو مدريد يقوم بعمل رائع في السنوات الأخيرة مما مكن الفريق من منافسة ريال مدريد وبرشلونة وتحقيق عدة ألقاب، ولفت إلى أنه يعتبر ميشيل سلغادو قدوة له، بسبب لعبه في ذات المركز الذي يتواجد فيه حاليا.
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