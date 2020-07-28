شكرا لقرائتكم فيرغسون "يسامح" كلوب.. ويهنئه ببطولة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد السير أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد السابق أن يورغن كلوب مدرب ليفربول يستحق النجاح هذا الموسم وأبدى موافقته على الصفح عن المدرب الألماني بعدما تسبب في إيقاظه في الساعات الأولى من صباح يوم الإعلان عن تتويجه بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ونال كلوب جائزة أليكس فيرغسون يوم الاثنين بعد اختياره كأفضل مدرب في العام، من رابطة مدربي الدوري الإنجليزي، حيث قاد ليفربول لحصد اللقب لأول مرة في 30 عاما، وكان قد ضمن ليفربول حسم اللقب عندما فاز تشيلسي 2-1 على مانشستر سيتي مساء يوم خميس قرب نهاية يونيو لكن كلوب انتظر عدة ساعات قبل أن يحاول التواصل مع أسطورة التدريب الأسكتلندي.
وقال فيرغسون في رسالة فيديو لتهنئة كلوب: سأسامحك بعد إيقاظي الساعة الثالثة والنصف صباحا لإبلاغي أنك فزت بلقب الدوري! شكرا لك، أنت بالفعل تستحق ذلك. كان مستوى أداء الفريق رائعا. تظهر شخصيتك على النادي بأكمله. أعتقد أن الأداء كان مذهلا.
وساهم فيرغسون في تفوق يونايتد على غريمه ليفربول وقاده لإحراز لقب الدوري 13 مرة بين 1993 و2013 ويرتبط بعلاقة قوية مع كلوب حتى أنه سبق أن رشح المدرب الألماني لتولي المسؤولية في أولد ترافورد.
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