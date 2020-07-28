شكرا لقرائتكم فرايبورغ يتعاقد مع المهاجم البوسني ديميروفيتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي فرايبورغ الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه تعاقد مع المهاجم البوسني إيرميدين ديميروفيتش من نادي ألافيس الإسباني ليدعم صفوفه في الموسم الجديد من الدوري الألماني الذي ينطلق يوم 18 سبتمبر المقبل.

ولم يعلن فرايبورغ عن أي تفاصيل للعقد مع ديميروفيتش (22 عاماً) المولود في ألمانيا، والذي يلعب حاليا بعقد إعارة لفريق سانت غالن السو يسري. وقال كليمنز هارتنباخ مدير الكرة بنادي فرايبورغ : ديميروفيتش يحظى بكل مقومات المهاجم وسيضيف الكثير من الطاقة والحماس على أرض الملعب. والتعاقد سيتيح له فرصة جيدة لقطع الخطوة المقبلة معنا، أتطلع إلى هذه الخطوة كون فرايبورغ مكان رائع للاعبين الشبان.

وأنهى فريق فرايبورغ الموسم الماضي في المركز الثامن بالدوري الألماني وأخفق في التأهل للمشاركة في الدوري الأوروبي.