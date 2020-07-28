شكرا لقرائتكم مبابي يغيب عن مواجهة أتلانتا بسبب الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الاثنين إن مهاجمه كيليان مبابي سيغيب لثلاثة أسابيع بعد إصابته في الكاحل في نهائي كأس فرنسا يوم الجمعة الماضي الذي فاز فيه على سانت إيتيين.

ويعني هذا الأمر أن مبابي سيغيب عن مواجهة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام أتلانتا الإيطالي في لشبونة في 12 أغسطس.

وتعرض مبابي لخطأ عنيف من لويك بيرين مدافع سانت إيتيين وسقط اللاعب البالغ عمره "21 عاما" أرضا قبل استبداله. وطرد بيرين بسبب هذا الخطأ وفاز سان جيرمان 1-صفر وأحرز الكأس.

وقال سان جيرمان في بيان: أظهرت فحوص الأشعة وجود‭ ‬التواء في الكاحل مع تضرر الرباط الخارجي. من المتوقع أن يغيب اللاعب لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا.

