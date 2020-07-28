صحيفة تركية: بشكتاش يطلب تمديد "مشروط" لاستعارة النني من أرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية تركية، أن مسؤولي نادي بشكتاش بدأوا مفاوضاتهم مع أرسنال للاحتفاظ بالمصري محمد النني لمدة موسم آخر على سبيل الإعارة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ميليت التركية، فإن بشكتاش يريد الاحتفاظ بالنني في الموسم المقبل، ولكن بشرط أن يتحمل أرسنال نصف راتب اللاعب خلاله.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي بشكتاش تحدثوا مع إدارة أرسنال لتحمل مليون و250 ألف يورو، والتي تمثل نصف قيمة راتب النني السنوي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن موافقة أرسنال على الطلب التركي ستكون مشروطة بعدم وصول أي عروض من أجل التعاقد مع النني بطريقة الشراء النهائي.

ووفقًا لمصادر خاصة بالصحيفة -لم تفصح عنها-، فإن أرسنال يريد بيع النني بصورة نهائية، لكنه قد يلجأ إلى خيار إعارته في حال عدم وصول عروض للشراء.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الأولوية في حالة الإعارة ستكون لصالح بشكتاش، على أن يتم التفاوض بشأن تحمل نصف راتب اللاعب عند إتخاذ القرار.

الجدير بالذكر أن النني انتقل إلى صفوف بشكتاش خلال الصيف الماضي على سبيل الإعارة من أرسنال، بعقد انتهى بنهاية الموسم المنقضي.