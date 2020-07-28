لوفرين يروي.. كيف تسبب صلاح في بكائه للرحيل عن ليفربول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد الكرواتي ديجان لوفرين مدافع ليفربول المنتقل إلى صفوف زينت سان بطرسبرج الروسي، أن رحيله عن الفريق الإنجليزي جعله يبكي كثيرًا خلال الفترة الماضية.

وأشار لوفرين في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لليفربول، إلى أن ترك صديقه المصري محمد صلاح أدى إلى زيادة صعوبة الأمر عليه.

وانتقل لوفرين بشكل رسمي من ليفربول إلى زينت خلال الصيف الجاري، بعدما نجح في التتويج مع زملائه السابقين بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

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وقال لوفرين: "لا أريد إظهار الكثير من العواطف لأنني كنت أبكي بالفعل قبل المباراة الأخيرة، الأمور ازداد صعوبة خاصةً أنني تركت صلاح صديقي العزيز، لقد كانت علاقة مميزة، ولكن كما قلت دائمًا، إنها مجرد بداية صداقة كبيرة، حتى عندما نكون بعيدين عن بعضنا".

وأكمل: "صلاح يعلم أنه يمكنه الاتصال بي دائمًا لأي سبب من الأسباب، فأنا دائمًا هنا من أجله، الأمر لا يقتصر على مو فحسب بل جميع الأشخاص في النادي سواء الموظفين أو الطاقم الطبي".

واختتم: "لقد كنا مثل عائلة كبيرة، وهذا هو السبب في أن ليفربول كبير جدًا، لأننا نهتم ببعضنا البعض، أتمنى للجميع حظاً طيباً وأريد أن يبقوا بصحة جيدة، سنكون دائما على اتصال".