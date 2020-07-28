أحمد حسن: عقوبة كهربا قاسية للغاية ولم تكن طبقا لأي لوائح

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن عقوبة محمود كهربا كانت قاسية للغاية، مشيرًا إلى أنها لم تكن طبقا لأي لوائح مطلقا، متوقعا تخفيف العقوبة في الفترة المقبلة.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامجه "ملعب الصقر"

المذاع على راديو مصر: "الأهلي يجهز تظلم لتخفيف عقوبة كهربا من أجل المشاركة في المباريات المقبلة".

وأضاف:" فايلر طالب إدارة الأهلي بضرورة التدخل لتخفيف عقوبة كهربا، خاصة بعد فترة توقف

طويلة للمسابقات بسبب فيروس كورونا ".

وتابع أحمد حسن:" المدرب السويسري مهتم بعودة كهربا للمشاركة في المباريات المقبلة، خاصة أنه متخوف من عدم شراء النادي الأهلي لعقد رمضان صبحي".

وأشار إلى أن الأهلي يجهز تظلم جديد لتقديمه إلى اتحاد الكرة، مدعوما بمستندات جديدة، مع إمكانية تخفيض عقوبة لاعبي نادي الزمالك أيضا.