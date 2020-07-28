أحمد حسن: يجب تكريم الأطباء مع انطلاقة الدوري المصري

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أنه يجب تكريم الأطباء عند انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز على غرار ما حدث في المغرب.
وقال في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "ضربة البداية بعد عودة الدوري المغربي كانت بقدم الأطباءبعد المجهود الكبير الذي بذلوه في الفترة الماضية، والتصدي لجائحة فيروس كورونا".
وطالب الصقر، اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم بضرورة تكريم الأطباء في مباريات الدوري المصري المقبلة.
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