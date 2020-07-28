أحمد ناجي يرد.. هل تحدث كوبر مع لاعبي منتخب مصر عن فوز الأهلي بالحكام

رد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، وسموحة الحالي، على تصريحات حسام غالي، كابتن الأهلي والفراعنة السابق، بشأن حديث الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب المنتخب

السابق، مع لاعبي الفريق القومي، عن فوز الأهلي بالحكام في المباريات.

قال أحمد ناجي في تصريحات خاصة: "لم يحدث ذلك

على الإطلاق، وكوبر لم يتطرق لهذا الأمر في أي وقت خلال معسكرات المنتخب في عهده".

وتابع: "حسام غالي رجل مهذب ومحترم، قد يكون تفهم الأمور بشكل خاطئ، لكن كوبر لم يتحدث عن فوز الأهلي بالحكام مطلقًا".