اتحاد الكرة يقرر إحالة مشاركة منتخب مصر في دورة "قطر" إلى وزير الرياضة

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، إحالة ملف مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب بقطر خلال الفترة من 1 لـ18 ديسمبر 2021، إلى وزارة الشباب والرياضة.

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في تصريحات خاصة: "اللجنة الخماسية قررت إحالة الملف للوزير من أجل البت فيه"، موضحًا أن الاتحاد ينتظر رد الوزارة من أجل حسم موقفه من مشاركة المنتخب في الدورة الودية.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وجه دعوة للمنتخبات العربية وعددها 22 منتخبًا للمشاركة في الدورة الودية بقطر.

أعلن اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اشتراطات السلامة الخاصة بحضور مباريات الدوري المقرر استئنافه ٦ اغسطس المقبل. ونشر اتحاد الكرة فيديو يوضح فيه الاشتراطات التي يتمثل أبرزها في إجراء المسحات بشكل مستمر للحكام واللاعبين وكذلك التزام الجميع في الملعب بارتداء الكمامات باستثناء اللاعبين بجانب حضور اللاعبين للمباريات بطاقم الفريق مباشرة ومنع المصافحة أو تبديل القمصان بين اللاعبين وبعضهم بعد نهاية المباراة ومطالبة اللاعبين بتغيير الطاقم