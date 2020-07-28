رئيس الزمالك يوجه الشكر للأعضاء بعد حضور الجمعية العمومية

وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر على الحضور الراقى للأعضاء فى الجمعية العمومية العادية، مشيراً إلى أن ما قدمه الأعضاء ينفى ما يردده بعض المرتزقة بوجود مشكلات داخل النادى، مشدداًعلى احترامه الكامل لمن صوَّت بنعم أو لا، لكن الأهم هو المشاركة الراقية منهم جميعاً.
وقدم رئيس النادى الشكر للدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، على متابعته المستمرةمعه تليفونياً، كما تقدم بالشكر لمديرية الشباب والرياضة، ومدير أمن الجيزة وكل القيادات التنفيذية.
وألمح مرتضى منصور إلى أن أعضاء النادى بالفرع الرئيسى لهم الحق فى دخول فرع أكتوبر، وأنه سعيد بما وصل إليه من تنفيذ أحلام ملايين الزملكاوية بأن يكون لهم نادٍ يليق بهم.
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