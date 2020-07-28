فيفا يبرز ذكري انطلاق النسخة الحديثة من الدوري الألماني

أبرز الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) ، ذكر تأسيس النسخة الأولي من الدوري الألماني بشكله الجديد ، والذي تم الإعلان عنه في مثل هذ اليوم من عام 1962.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدول كرة القدم فيفا عبر مقع التواصل ا|لإجتماعي تويتر قائلا: " في مثل هذا اليوم من عام 1962، تم تأسيس وإعلان قواعد النسخة الأولى من الدوري الألماني "بوندسليجا" بشكله الجديد الحالي في دورتموند،".

مضيفًا: " شارك 16 فريق في الموسم الأول الذي لُعبت أول مبارياته يوم 24 أغسطس

1963، إف سي كولن كان بطل اللقب الأول، قبل سيطرة بايرن صاحب الرقم القياسي (29)" .

يذكر أن تم تأسيس الدوري الألماني في أول نسخة له عام 1900 تحت إشراف الاتحاد الألماني ، وتم بالفعل في عام 1903 عندما تم إنشاء أول دوري رسمي في ألمانيا تحت مسمى "Bezirksliga "يجمع ابطال الدوريات الإقليمية في ألمانيا ليتنافسون في ما بينهم بنظام خروج المغلوب.

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ثم في عام 1933 في عهد

النازيين تم إلغاء الدوري السابق (Bezirksliga) وإنشاء دوري جديد تحت مسمى "Gauliga "وان اصل هذه التسمية مستوحاة من عبارة "Gau "والتي تعني (المنطقة أو المقاطعة) وعبارة "liga "والتي تعني (الدوري) أي ان المسمى "Gauliga "يعني (دوري المقاطعة)، وسار بنظام نفس النسخة اللتي سبقتها.

وفي عام 1946، وبعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية ،تم تشكيل دوري تحت مسمى "Oberliga "بحلول عام 1948 واصل هذه التسمية مستوحاة من عبارة "ober "والتي تعني (الأعلى) وعبارة "liga "والتي تعني (دوري) أي أن تسمية "oberliga "معناها (الدوري الأعلى).

وفي عام 1963 تم إلغاء الدوري السابق، وإعلان النسخة الجديدة منه تحت مسمي البوندزليج، وهي النسخة الجارية حتي وقتنا هذا .