الارشيف / اخبار الرياضه

فايلر يطلب من إدارة الأهلي إعارة ثلاثي الفريق الصاعد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

طلب رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  من إدارة الكرة بالأحمر إعارة الثلاثى الصاعد شادى رضوان ومحمد فخرى ومحمد شكرى لاعبى الفريق فى الموسم الجديد لإكسابهم الخبرات، خاصة أن

فرص مشاركتهم مع الفريق الأول ستكون صعبة.

وأبدى فايلر إعجابه بالظهير الأيسر الواعد محمد شكرى الذى لفت الأنظار فى ودية سموحة وطلب منه التطور من أجل

حجز مكان مميز له بالقلعة الحمراء، بينما قرر فايلر عودة رضوان وفخرى لقطاع الناشئين مجدداً بعد أن خاض الثنائى مع الفريق تدريبات مكثفة فى الفترة الأخيرة.

فى المقابل، تجرى محاولات مكثفة لحسم مفاوضات تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق الذى ينتهى فى صيف 2021.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يطلب من إدارة الأهلي إعارة ثلاثي الفريق الصاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا