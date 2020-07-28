فايلر يطلب من إدارة الأهلي إعارة ثلاثي الفريق الصاعد

طلب رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إدارة الكرة بالأحمر إعارة الثلاثى الصاعد شادى رضوان ومحمد فخرى ومحمد شكرى لاعبى الفريق فى الموسم الجديد لإكسابهم الخبرات، خاصة أن

فرص مشاركتهم مع الفريق الأول ستكون صعبة.

وأبدى فايلر إعجابه بالظهير الأيسر الواعد محمد شكرى الذى لفت الأنظار فى ودية سموحة وطلب منه التطور من أجل

حجز مكان مميز له بالقلعة الحمراء، بينما قرر فايلر عودة رضوان وفخرى لقطاع الناشئين مجدداً بعد أن خاض الثنائى مع الفريق تدريبات مكثفة فى الفترة الأخيرة.

فى المقابل، تجرى محاولات مكثفة لحسم مفاوضات تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق الذى ينتهى فى صيف 2021.