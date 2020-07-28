طلب رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إدارة الكرة بالأحمر إعارة الثلاثى الصاعد شادى رضوان ومحمد فخرى ومحمد شكرى لاعبى الفريق فى الموسم الجديد لإكسابهم الخبرات، خاصة أنفرص مشاركتهم مع الفريق الأول ستكون صعبة.
وأبدى فايلر إعجابه بالظهير الأيسر الواعد محمد شكرى الذى لفت الأنظار فى ودية سموحة وطلب منه التطور من أجلحجز مكان مميز له بالقلعة الحمراء، بينما قرر فايلر عودة رضوان وفخرى لقطاع الناشئين مجدداً بعد أن خاض الثنائى مع الفريق تدريبات مكثفة فى الفترة الأخيرة.
فى المقابل، تجرى محاولات مكثفة لحسم مفاوضات تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق الذى ينتهى فى صيف 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يطلب من إدارة الأهلي إعارة ثلاثي الفريق الصاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.