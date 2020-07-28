الزمالك يؤكد إنهاء إجراءات وصول الثنائي بن شرقي وأوناجم كافة

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أنه تم التواصل مع السلطات المغربية والسفارة المصرية فى المغرب فى اليومين الماضيين، مشيراً إلى أنه تم تجهيز كل أوراق حضور أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق الأول بالزمالك، إلى القاهرة غداً وبعد غدٍ، فى حالة وجود رحلة طيران لتونس، أو أى بلد عربى آخر.

من ناحية أخرى شهدت الجمعية العمومية للنادى التى أقيمت على يومين إقبالاً غير مسبوق رغم ظروف فيروس حضور أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق الأول بالزمالك، إلى القاهرة غداً وبعد غدٍ، فى حالة وجود رحلة طيران لتونس، أو أى بلد عربى آخر.من ناحية أخرى شهدت الجمعية العمومية للنادى التى أقيمت على يومين إقبالاً غير مسبوق رغم ظروف فيروس كورونا ، حيث توافد الأعضاء على مدار أمس الأول وأمس، وبلغ عدد الحضور فى اليوم الأول فقط ١٥ ألف عضو.

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