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شاهد.. ميلان يعلن عن قميصه الجديد

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 أعلن نادي إي سي ميلان الإيطالي عن قميصة الجديد صباح اليوم الثلاثاء، الذي سيرتديه لاعبو الفريق خلال الموسم المقبل.

 ونشر نادي إي سي ميلان تغريدة عبر الحساب الرسمي له بموقع

التواصل الاجتماعي تويتر كاشفًا الستار عن القميص الجديد وملحقًا بعض الصور أوضحت الأمر.

 ويحتل ميلان المركز السادس في ترتيب للموسم

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الحالي 2019/2020، برصيد 60 نقطة، ليبعد عن التأهل لدوري أبطال أوروبا، وذلك لوجود 15 نقطة فارق بينه وبين المركزين الرابع والثالث اللذين يحتلهما برصيد 75 نقطة، مع الأخذ في الاعتبار أن الكالتشيو الإيطالي يتبقي به جولتان على نهايته.

 

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