شاهد.. ميلان يعلن عن قميصه الجديد

أعلن نادي إي سي ميلان الإيطالي عن قميصة الجديد صباح اليوم الثلاثاء، الذي سيرتديه لاعبو الفريق خلال الموسم المقبل.
ونشر نادي إي سي ميلان تغريدة عبر الحساب الرسمي له بموقعالتواصل الاجتماعي تويتر كاشفًا الستار عن القميص الجديد وملحقًا بعض الصور أوضحت الأمر.
ويحتل ميلان المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي للموسم
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