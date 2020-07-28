اليوم .. الزمالك يلاقي طنطا ودياً على ملعب برج العرب

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع طنطا فى الخامسة عصر اليوم الثلاثاء باستاد الجيش ببرج العرب فى رابع مباريات الفريق الودية فى فترة الإعداد.

وحقق الفريق الفوز فى أولى مباريات على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف، ثم خسر بهدف أمام بيراميدز، وحقق الفوز على وادى دجلة برباعية نظيفة فى اللقاء الذى جرى أمس

الأول بملعب بتروسبورت وأقيم على ثلاثة أشواط وتألق فيه اللاعبون الشباب الذين دفع بهم المدير الفنى باتريس كارتيرون حيث أحرز حسام أشرف الهدف الأول وأسامة فيصل ثلاثة أهداف هاتريك.

وأكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة أن ودية فريق الكرة الأول أمام وادى

دجلة كانت مثمرة لتجهيز كل اللاعبين.. مشيراً إلى أن الفوز بأربعة أهداف لا يعنى شيئاً، فالنتائج مطلوبة، لكن الأهم هو الاطمئنان على جاهزية كل اللاعبين قبل المنافسات الرسمية.

وأضاف أمير مرتضى أن تألق شباب الزمالك أمام دجلة يعد أمراً جيداً، موضحاً أن طول مدة المباراة لثلاثة أشواط كان أمراً إيجابياً ومميزاً.

وأشار المشرف العام على الكرة بالزمالك إلى أن الفريق دخل فى معسكر مغلق جديد أمس الاثنين لمواصلة التجهيز للفترة المقبلة.

