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رياضة | رئيس يوفنتوس يدرس الإطاحة بـ"ساري".. ويحدد بديله

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس يوفنتوس يدرس الإطاحة بـ"ساري".. ويحدد بديله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس يفكر في الإطاحة بالمدرب الحالي ماوريتسيو ساري وتعيين ماسيمليانو أليجري بدلا منه.

 

قاد ساري فريق يوفنتوس لتحقيق لقب التاسع توالياً الأحد الماضي، لكن مدرب السابق عانى من الانتقادات الكبيرة بسبب العروض المخيبة للآمال لفريق يوفنتوس، والتي جاءت بسبب أسلوبه في اللعب.

 

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وعلى الرغم من تأكيدات نادي يوفنتوس لساري بإستمراره في الموسم المقبل، إلا أن عروض الفريق في الذي سينطلق في أغسطس ، قد تجعل مستقبله محل شك.

 

وذكرت صحيفة كالتشيو ميركاتو، أنه في حال خيب يوفنتوس آمال جماهيره في دوري أبطال أوروبا، ستقوم إدارة اليوفي بإنهاء عقد ساري قبل عامين من نهايته، ويمكن أن يعود ماسيمليانو أليغري إلى مكانه مرة أخرى.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمور لن تتوقف عند ساري فقط، بل من الممكن أن يفقد المدير الرياضي للنادي فابيو باراتيتشي منصبه.

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