رياضة | الزمالك يحافظ على 3 من نجومه بقرار جديد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحافظ على 3 من نجومه بقرار جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، عن أخر تطورات تجديد عقد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الزمالك لتجديد عقد الثلاثي حازم إمام ويوسف أوباما وعبد الله جمعة خلال الفترة المقبلة.

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حيث كشفت تقارير صحفية، أن تجديد عقد الثلاثي يسير بشكل جيد، والفترة المقبلة قد تشهد تجديد العقد بصورة نهائية.

ويتمسك الزمالك ببقاء الثلاثي خلال الفترة المقبلة، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية في تشكيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وأفادت التقارير، أن المفاوضات مع الثلاثي تسير على ما يرام، وسيتم الإعلان عنها فى وقت قريب.