رياضة | نجم ليفربول ينتقل إلى برايتون

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول ينتقل إلى برايتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل لاعب وسط ليفربول آدم لالانا إلى فريق برايتون في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.

ووقع لاعب منتخب إنجلترا السابق، المتوج مع ليفربول بلقب الدوري هذا الموسم، على عقد لمدة 3 أعوام مع برايتون الذي حل في المركز الخامس عشر.

وتنافست فرق إيفرتون وليستر سيتي وبيرنلي على الحصول على خدمات اللاعب البالغ 32 عاما، والذي انتهى عقده مع ليفربول بعد مباراته الأخيرة الأحد التي فاز فيها على المضيف نيوكاسل 3-1، لكن لالانا اختار الانضمام لفريق المدرب غراهام بوتر.

Advertisements

وفاز لالانا خلال فترة لعبه مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا، والدوري الممتاز، والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

ولعب لالانا مع منتخب "الأسود الثلاثة" 34 مباراة طيلة مسيرته، وشارك في الموسم الحالي مع الـ"ريدز" في 22 مباراة في جميع المسابقات.

ولم يشارك لالانا منذ استئناف النشاط الكروي في البلاد بعد أكثر من ثلاثة أشهر من التعليق بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، في أي مباراة مع ليفربول.

وخاض لالانا منذ قدومه من ساوثهامبتون عام 2014، 196 مباراة في الدوري الممتاز، سجل خلالها 30 هدفا ومرر 28 كرة حاسمة.