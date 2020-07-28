رياضة | 10 معلومات لا تعرفها عن الإعلامية «سهام صالح» حسناء قناة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر 10 معلومات لا تعرفها عن الإعلامية «سهام صالح» حسناء قناة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت أمس الإثنين، قناة النادي الأهلي بعد أعمال التطوير التي شهدتها خلال الأشهر الماضية والتي أشرفت عليها شركة "لايف سبورت" التابعة لشركة استادات القابضة صاحبة حقوق إدارة وتطوير القناة.

وشهدت إنطلاقة قناة الأهلي في ثوبها الجديد بعد تطويرها، تقديم عدد من البرامج المميزة أبرزها برنامج "البيت الكبير" من تقديم هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابق، ويشاركه تقديم البرنامج الإعلامية سهام صلاح والتي خطفت أنظار وقلوب الجماهير الحمراء بعد إطلالتها الأولي على شاشة القناة.

وتصدرت سهام صالح قائمة الأكثر تداولًا (التريند) عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بسبب تفاعل جمهور الأهلي مع ظهورها المميز عبر شاشة قناة النادي، نظرًا لجمالها الخاطف وثقافتها العالية وأسلوبها الإعلامي الرائع.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز المعلومات عن الإعلامية "سهام صالح" حسناء قناة النادي الأهلي:-

1- سهام صالح من مواليد 6 سبتمبر لعام 1991 في الكويت يبلغ عمرها 29 عامًا.

2- تخرجت من كلية الآداب (قسم الفلسفة) بجامعة القاهرة، ونالت درجة الماجستير في العلوم السياسية من معهد البحوث والدراسات الإفريقية، كما حصلت على دبلومًا في الإعلام المطبوع من الجامعة الأمريكية بمصر.

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3- والدتها كانت تعمل مُعدة برامج في الإذاعة بالكويت.

4- حلم حياتها كان العمل كمضيفة طيران ، قبل تلقيها عرضًا للعمل كمذيعة أخبار بالكويت بسبب صوتها المميز، واشترطت تقديم برامج جادة وبالفعل عملت في نشرة الأخبار.

5- بدأت مشوارها الإعلامي عام 2008 كمراسلة لقناة "الحرة" الأمريكية، حيث اجتازت اختبارات القناة بمكتبها بالكويت وتفوقت على جميع المتقدمين للاختبار.

6- انتقلت للعمل في التليفزيون الكويتي أوائل عام 2009، وأجرت العديد من اللقاءات الهامة أبرزها كان مع جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق.

7- انطلاقتها الإعلامية في مصر كانت عبر قناة (أون تي في) عام 2009 وعملت كمقدمة للبرامج الإخبارية والتحليلية والتغطيات الخاصة على الهواء، وقامت بتغطية العديد من الأحداث الهامة بالمنطقة العربية والإقليمية.

8- انتقلت للعمل بمجموعة قنوات "إم بي سي" عام 2012، واستمرت معهم 7 سنوات قدمت خلالها عدة برامج منها "صباحك مصري"، و"حديث المساء، قبل رحيلها عن القناة عام 2019 بسبب أزمة تعرضت لها مع أحد المسئولين بالقناة في مصر.

9- اختارها الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي لتكون أصغر وكيل أول لنقابة الإعلاميين.

10- نالت سهام صالح عدد من الجوائز وتم تكريمها في أكثر من مناسبة أبرزها كان عام 2016 حيث تم تكريمها من قبل وزير الإعلام الكويتي صباح خالد الصباح في منتدى الإعلام العربي بالكويت.