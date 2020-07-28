الامارات | البحرين تستحوذ على 20% من نادي باريس أف سي الفرنسي

شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تستحوذ على 20% من نادي باريس أف سي الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استحوذت مملكة البحرين على حصة بنسبة 20% واصبحت راعية رئيسة لباريس أف سي أحد اندية الدرجة الثانية لكرة القدم في فرنسا.

كتب نادي العاصمة في بيان "يسرّ مسؤولو ومساهمو نادي باريس أف سي أن يعلنوا عن وصول تعزيز جديد: مملكة البحرين. تحققت العملية من خلال زيادة رأس المال لتعزيز حقوق المساهمين، مما يسمح للصندوق السيادي بالاستحواذ على 20% من الشركة"، مضيفا ان بيار فيراتشي سيبقى المالك الرئيس للنادي بحصة 77%.

واصبحت البحرين راعيا رئيسا للنادي الذي افلت من الهبوط الى الدرجة الثالثة الموسم الماضي، بعد حلوله في المركز السابع عشر ضمن الدرجة الثانية "بالاضافة الى هذا الاستثمار، سيصبح الصندوق البحريني الراعي الرئيس للنادي".

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اضاف النادي "الطموح الرياضي للفريق الاول للذكور هو بلوغ الدرجة الاولى في الاعوام الثلاثة المقبلة، وتطوير فريقه النسائي الى اعلى مستوى في بطولة الدرجة الاولى".

ويتوقع النادي زيادة ميزانيته بنسبة 30% دون تحديد موعد حصول هذا الامر، مشيرا الى ان مستثمرين اجانب آخرين سينضمون الى النادي في الاشهر المقبلة.

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