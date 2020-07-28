شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسي جديد على رادار ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل الفرنسي جوليس كونديه، مدافع نادي إشبيلية الإسباني، على رادار نادي ريـال مدريد من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب شبكة ESPN، فإن صاحب الـ 21 عامًا قد جذب أنظار النادي الملكي بعد تألقه في الدوري الإسباني هذا الموسم، ليصبح أحد أهداف بطل الليجا في سوق الانتقالات.

ويضم نادي ريـال مدريد عدد من اللاعبين الفرنسيين حاليًا هم الحارس ألفونس أريولا، الذي يقضي فترة إعارة في الملكي من باريس سان جيرمان، والمدافع رافائيل فاران، والظهير الأيسر فيرلاند ميندي، بالإضافة إلى قائد الهجوم كريم بنزيمة، فيما يقود الفريق فنيًا مواطنهم زين الدين زيدان.