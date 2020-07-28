شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي: كوبر كان يقول للاعبين إن الأهلي يفوز بالحكام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام غالي، قائد منتخب مصر السابق، أن تصرفات المدير الفنى الأرجنتيني هيكتور كوبر، كانت غريبة في معسكرات منتخب مصر خلال عام 2016.

وتابع غالي، عبر قناة النهار الفضائية من خلال برنامج «أوضة اللبس» مع ميدو: «حضرنا مع الكابتن حسن شحاتة أكثر من معسكر خلال سنوات عمله مع المنتخب لم نرى أو نشعر أنه يوجد فرق بين لاعبي في النادي الأهلي وآخر في الزمالك وهو ما لم يحدث مع الأرجنتيني كوبر».

وتابع:«لو عاد بي الزمن سأتصرف بنفس الطريقة مع هيكتور كوبر، لأني لم أكن مخطئا، المشكلة لم تكن معي، كان هناك فروقاً في التعامل مع لاعبي الأهلي وكان دوري كقائد للمنتخب أن أوصل وجهة نظر بعض اللاعبين في الفريق».

ونفى حسام غالي أن يكون قد فهم الأمور بشكل خاطىء مؤكداً أنه يعى ما يقول جيداً وأوضح:«تخيل المدير الفنى كان يجلس مع لاعبي الأهلىى ويقول للاعبين الأهلي بيكسب بالحكام».

وقال ساخراً: «هل بيكتبوا في الأرجنتين إن الأهلي بيكسب بالحكام؟، هذه صورة ذهنية وصلت للمدرب».

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