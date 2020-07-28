شكرا لقرائتكم خبر عن رغم البقاء في البريميرليج.. أستون فيلا يقيل مديره الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أستون فيلا، إقالة مديره الرياضي خيسوس جارسيا، بعدما واجه انتقادات وجهت له بسبب وضع الفريق الصعب ونجاته من الهبوط بأعجوبة رغم إنفاقه 140 مليون إسترليني على الصفقات بحسيب «سكاي سبورتس».

وذكرت سكاي في تقريرها أن مستقبل دين سميث المدير الفني لأستون فيلا في الموسم الماضي محمي بنسبة 100% في ظل نجاحه في البقاء بالبريميرليج.

وعانى أستون فيلا خلال الموسم المنقضي للدوري الإنجليزي، حيث كان على حافة الهبوط لدوري الدرجة الأولى قبل أن ينجو في لقاء الجولة الأخيرة أمام وستهام.

وكان جارسيا أحد أسباب التعاقد مع المصري محمود حسن «تريزيجيه»، حيث وصفته سكاي بأنه «مفتاح الصفقة» التي تمت مع قاسم باشا التركي.