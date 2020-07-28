شكرا لقرائتكم خبر عن لوفرين: بكيت بعد رحيلي عن ليفربول..وصداقتي لصلاح جعلت الأمر أصعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكرواتي ديجان لوفرين مدافع ليفربول المنتقل إلى صفوف زينت سان بطرسبرج الروسي، إن رحيله عن الفريق الإنجليزي جعله يبكي كثيرًا خلال الفترة الماضية.

وأضاف لوفرين في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لليفربول، «لا أريد إظهار الكثير من العواطف لأنني كنت أبكي بالفعل قبل المباراة الأخيرة، الأمور ازداد صعوبة خاصةً أنني تركت صلاح صديقي العزيز، لقد كانت علاقة مميزة ولكن كما قلت دائمًا، إنها مجرد بداية صداقة كبيرة، حتى عندما نكون بعيدين عن بعضنا».

وتابع الدولي الكرواتي: «صلاح يعلم أنه يمكنه الاتصال بي دائمًا لأي سبب من الأسباب، فأنا دائمًا هنا من أجله، الأمر لا يقتصر على مو فحسب بل جميع الأشخاص في النادي سواء الموظفين والطاقم الطبي»

واختتم: «لقد كنا مثل عائلة كبيرة، وهذا هو السبب في أن ليفربول كبير جدًا، لأننا نهتم ببعضنا البعض، أتمنى للجميع حظاً طيباً وأريد أن يبقوا بصحة جيدة، سنكون دائما على اتصال»

وانتقل لوفرين بشكل رسمي من ليفربول إلى زينت خلال الصيف الجاري، بعدما نجح في التتويج مع زملاءه السابقين بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»

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