شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يفتح الباب أمام بايرن ميونخ وسان جيرمان للتعاقد مع «كامافينجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح نادي ريـال مدريد الإسباني الباب أمام كل من بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان لخطف موهبة نادي رين الفرنسي إدواردو كامافينجا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن ريـال مدريد، والذي ارتبط بشدة بالتعاقد مع «كامافينجا»، إلا أن اتجاه النادي الملكي لعدم إجراء أي تعاقدات بمبالغ كبيرة عقب أزمة كورونا، تفتح الباب أمام المهتمين باللاعب للحصول عليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، مهتمان باللاعب وقد يتحركا لخطفه مع فتح سوق الانتقالات.

وشارك صاحب الـ 17 عامًا في 36 مباراة هذا الموسم بقميص رين بجميع البطولات نجح خلالها في تسجيل هدف واحد وصناعة هدفين، في الوقت الذي حصل فيه على 6 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء مباشرة واحدة.