شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية: الدوري لم يحسم بعد.. والدليل الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، أن بطولة الدوري الممتاز لم تحسم بعد لصالح القلعة الحمراء رغم احتلال الفريق المركز الأول بـ49 نقطة بعد 17 جولة وبفارق 16 نقطة كاملة عن صاحب المركز الثاني المقاولون العرب، والذي خاض 18 مباراة، في الوقت الذي يملك فيه بيراميدز 32 نقطة من 18 مباراة، والزمالك 31 نقطة من 16 مباراة.

وقال «السولية»، خلال حلوله ضيفًا على قناة الأهلي، ردًا على سؤال من هاني رمزي عن شعوره بحسم اللقب: «إحنا لو بنفكر بالطريقة دي هنخسر كثير، اللي هيفكر كدة هيخسر كثير، إحنا لو بنفكر بالطريقة دي مش هنحقق أي حاجة».

وضرب اللاعب مثلًا بما حدث الموسم الماضي قائلًا: «الموسم اللي فات كنا إحنا بعيد جدًا والزمالك كان خلاص بيفكر إنه خلاص أخذ الدوري، إحنا الحمدلله تعبنا وبدأنا نكسب ماتشاتنا ونقرب وأخدنا الدوري في النهاية، إنما إحنا لو فكرنا بالطريقة دي هنخسر كل حاجة، إحنا ماشين بخطى ثابتة ونكمل ماتش بماتشه وإن شاء الله نحققه».