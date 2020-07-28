شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يعود صالح جمعة للمشاركة مع الأهلي؟ «فايلر» يجيب بالخطوات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، خطوات عودة لاعب الفريق صالح جمعة للمشاركة مع الفريق بعد ابتعاده عن الصورة خلال الفترة السابقة.

وقال «فايلر»، خلال حواره بقناة الأهلي، ردًا على سؤال عن ما يجب أن يفعله صالح جمعة للعودة للمشاركة: «لا أحب الحديث بشكل فردي على لاعبين بعينها، ولكن سأجيب، اليوم إذا حللت أداء اللاعبين في الفريق فلن أتحدث فقط عن الناحية الفنية، هو عالي فنيًا وهو من اللاعبين الجيدين في فريقي ولكنه يجب أن يكون جاهزًا من الناحية البدنية والذهنية للمشاركة مع زملائه».

وأضاف: «كذلك، يجب أن يتحرك بشكل جيد بدون كرة ويركض في الاتجاه الصحيح، لديه واجبات كثيرة عليه أن يؤديها في الملعب غير الناحية الفنية، كما يجب أن يكون مفيدًا لزملائه في الملعب ويريهم أن لديه شئ مختلف يمكنه إضافتها لهم، ويجب أن يكون لديه فرصة لتحسين آدائه لكي يتمكن من المشاركة في الفترة القادمة معنا».