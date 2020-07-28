شكرا لقرائتكم الأهلي يصرف مليون و 160 ألف جنيه لنادي الشرقية حق رعاية حسين الشحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل صرف مسئولو النادي الأهلي الشيكات الخاصة بحق رعاية حسين الشحات لصالح نادي الشرقية للدخان، بعد صدور قرار من مجلس الإدارة بدفع المبلغ، بناءاً على طلب نادي الشرقية للدخان والذي طالب بحقه في رعاية الجناح الدولي، خاصة بعد أن لعب لصفوف النادي لمدة موسم واحد خلال مرحلة الناشئين، ويستلم مسئولو الشرقية للدخان الشيكات غداً، والتي تبلغ قيمتها مليون و160 ألف جنيه في اطار احترام إدارة النادي الأهلي للوائح والقوانين.
وكان مجلس إدارة الأهلي قد عقد اجتماعاً أمس برئاسة محمود الخطيب بفرع النادي بالشيخ زايد، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، سواء على المستوى الإداري أو الرياضي، واتخذ المجلس عدداً من القرارات منها :- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة، الجلسة الثانية عشرة «الاجتماع الثاني» المنعقدة بتاريخ 30/6/2020.
- اعتمد مجلس إدارة النادي، بناء على الخطاب الوارد من مديرية الشباب الرياضة، المتضمن موافقة الدكتور أشرف صبحي, وزير الشباب والرياضة، على طلب النادي باستمرار تعطيل العمل بقرار مجلس الإدارة المنعقد بهيئة جمعية عمومية، بزيادة رسوم الالتحاق بالمقر الرئيسي بالجزيرة وفروعه، اعتبارًا من 1/7/2020 وحتى انعقاد أول جمعية عمومية، وذلك نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، وكذلك المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بشأن الخطاب الوارد من مديرية الشباب والرياضة، والخاص بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على العضويات الجديدة.
- اعتماد قرار مجلس إدارة النادي بالموافقة بالتمرير بتاريخ 1/7/2020، على التعاقد مع طارق محروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال، لاستكمال الموسم الرياضي ۲۰۲۰/۲۰۱۹، والموسم المقبل 2020/2021.
- اعتماد قرار مجلس إدارة النادي بالموافقة بالتمرير بتاريخ 14/7/2020، على اعتماد رؤساء الأجهزة والمديرين الفنيين، ومدير قطاع الناشئين والناشئات للألعاب المختلفة للموسم الرياضي ۲۰۲۱/۲۰۲۰، اعتبارا من 1/7/2020
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