شكرا لقرائتكم عماد فتحى يقترب من العودة لتدريبات المصرى بعد التعافى من الرباط الصليبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوشك عماد فتحى لاعب المصرى البورسعيدى، على دخول التدريبات الجماعية لفريقه بعد عيد الأضحى المبارك عقب تماثله للشفاء من الإصابة التى ألمت به، وهى قطع فى الرباط الصليبى أبعدته عن المشاركة مع الفريق طوال الموسم الحالي.

ويستعد المصرى البورسعيدى لمواجهة الزمالك يوم 6 أغسطس المقبل فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 للدورى باستاد برج العرب .

ورفض طارق العشرى المدير الفنى للمصرى التعجل فى الدفع باللاعب فى التدريبات الجماعية مطالبا الجهاز الطبى الإشراف على برنامجه العلاجى حتى يعود معافى بشكل جيد للاستفادة منه بعد عودته فى ظل النقس الشديد الذى يعانى منه الفريق بسبب أزمة القيد.

من ناحية أخرى أشاد طارق العشرى، بشباب الفريق الذين خاضوا لقاء سموحه الأخير الذى أقيم أمس وانتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى المعسكر المغلق ببرج العرب، مؤكدا أنهم سيكون لهم دور كبير مع الفريق مع عودة الدورى يوم 6 أغسطس المقبل.

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وأضاف العشرى، فى تصريحات خاصة، أنه يقوم بتجهيز أكثر من لاعب شاب للاستفادة منهم خلال لقاءات الدورى وتجربتهم على الطبيعة فى ظل الغيابات الكثيرة التى يعانى منها الفريق بسبب أزمة القيد التى يعانى منها بسبب الإيقاف من الاتحاد الدولى على خلفية أزمة الإيفوارى شيخ موكورو مع نادى هلال أبيض السودانى .

وكشف المدير الفنى للمصرى البورسعيدى أنه سيحرص خلال المباراتين الوديتين المقبلتين على الإعتماد على اللاعبين الناشئين لمنحهم الفرصة بشكل أكبر مثل محمد الجمل هداف قطاع الناشئين بالنادى والذى نجح فى وضع بصمة بإحراز هدف امام طلائع الجيش وأحمد عادى ميسى صانع الألعاب الذى يعول عليه المدير الفنى كثيرا بالإضافة لعبدالناصر دى ماريا وعمرو بغدادى حارس المرمى الناشئ حتى يعتادوا اللعب مع الفريق الأول.