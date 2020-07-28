شكرا لقرائتكم علاء عبد الغني : المقاولون يواجه أسوان والجونة خلال 48 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن علاء عبد الغني المدرب العام لفريق المقاولون العرب، استقرار الجهاز الفني على خوض مباراتين وديتين خلال 48 ساعة، حيث يستضيف اليوم استاد عثمان أحمد عثمان مباراة المقاولون وأسوان، على أن يواجه ذئاب الجبل فريق الجونة غداً الأربعاء، وهو ما يستدعي وضع تشكيل مختلف لكل مباراة.

وقال عبد الغني في تصريحات لـ "الخليج 365"، سنمنح الفرصة في لقاء اليوم للشباب الذين تم تصعيدهم من قطاع الناشئين مثل، الحارس محمد سيحة مواليد 2001 واللاعب زياد طلبة مهاجم 2001 واللاعب يوسف حسن مهاجم 2003 وتايسون مهاجم 2001 واللاعب محمد على 99 وفضل أباظة 99 ومحمد مصطفى مهاجم 2002 ومصطفى الشاذلى باك رايت 2002، ويوسف أبوهشيمة هاف 2003.

أضاف عبد الغني أنه سيتم الدفع بتشكيل جديد في مباراة الغد، بالعناصر الأكثر خبرة من أجل منح الفرصة للجميع للمشاركة في المباريات الودية قبل استئناف مسابقة الدوري والاطمئنان على جاهزيتهم.

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في سياق آخر، أثبتت المسحة الطبية للكشف عن وباء كورونا المستجد التى خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إيجابية حالة واحدة بالفيروس التاجي وسلبية مسحة 39 لاعبا آخر، وذلك قبل اللقاء الودي الذي يجمع ذئاب الجبل بفريق أسوان اليوم الثلاثاء، في ثاني وديات الجبل الأخضر، حيث يستعد المقاولون لاستئناف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها في السادس من أغسطس المقبل بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا.

وأكد علاء عبد الغني، المدرب العام للمقاولون العرب، في تصريحات لليوم السابع، أن الحالة التي ثبتت إيجابيتها لم تكن تشكو من أي أعرض، وتم عزلها وفقا للنظام المطبق من قبل الاتحاد بمعرفة طبيب المقاولون وائل نبيل، تمهيدا لإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.