يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
مدريد: أعلن نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم الإثنين تعيين مواطنه خافي غراسيا مدربا لفريقه في الموسمين المقبلين خلفا لألبرت سيلاديس المقال من منصبه. ولم يكن غراسيا (50 عاما)، المدرب السابق لأوساسونا ألميريا وملقة، يشرف على تدريب أي فريق منذ إقالته من منصبه مدربا لواتفورد الإنكليزي في سبتمبر الماضي.
وستكون مهمة غراسيا الذي سبق له تدريب اولمبياكوس فولوس وكيركيرا اليونانيين وروبن قازان الروسي، إعادة فالنسيا إلى المراكز الأوروبية التي ابتعد عنها هذا الموسم بحلوله تاسعا هذا الموسم ما دفع الإدارة إلى إقالة سيلاديس في 29 يونيو الماضي وتعيين سالفادور غونزاليز مدربا موقتا حتى نهاية الموسم الأسبوع الماضي.
ودافع غراسيا كلاعب عن الوان بلد الوليد وريال سوسييداد وفياريال وقرطبة قبل ان يعتزل اللعب عام 2002.
كانت هذه تفاصيل خبر خافي غراسيا مدربا جديدا لفالنسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.