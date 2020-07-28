كونكاكاف يعدّل نظام دوره الحاسم من ستة إلى ثمانية منتخبات في تصفيات المونديال

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ميامي: سيتمّ توسيع الدور النهائي الحاسم من تصفيات كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) من ستة منتخبات إلى ثمانية، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري الاثنين.

وأشار كونكاكاف في بيان ان خمسة منتخبات هي المكسيك، الولايات المتحدة، كوستاريكا، جامايكا وهندوراس (الافضل تصنيفا بحسب النظام السابق)، ستشارك تلقائيا في الدور النهائي الذي يضمن من خلاله ثلاثة منتخبات التأهل الى المونديال فيما يخوض الرابع ملحقا دوليا.

وينضم الى المنتخبات الخمسة المتأهلون من الدور التمهيدي الثاني والذي يشارك فيه باقي المنتخبات المنضوية في الاتحاد القاري. وتنطلق الادوار التمهيدية في اكتوبر المقبل، بحيث توزعت المنتخبات الـ30 على ست مجموعات من خمسة. ويلتقي ابطال المجموعات الستة في الدور التمهيدي الاول، في مباريات ذهاب واياب في الدور الثاني، ليتأهل ثلاثة منهم الى الدور الحاسم.

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وينطلق الدور النهائي الحاسم في يونيو 2021، قبل ختامه في مارس 2022، وذلك قبل ثمانية اشهر من النهائيات المرتقبة في قطر.

ويأتي هذا التغيير في صيغة التصفيات بعد الغاء العديد من أيام مباريات الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ما جعل الخطط السابقة لاتحاد كونكاكاف في التصفيات غير قابلة للتنفيذ.

وقال رئيس اتحاد كونكاكاف الكندي فيكتور مونتالياني ان الصيغة الجديدة تمنح فرصا أكبر لمنتخبات المنطقة بالتأهل الى كأس العالم "كل المنتخبات تملك الان فرصة التأهل المباشر إلى قطر 2022 والحلم بخوض كأس العالم". تابع "احترمنا ايضا مواقف تلك الدول التي كانت قد ضمنت خوض الدور النهائي في ظل النظام السابق".