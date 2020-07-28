ميدو يكشف كواليس مفاضلة توتنهام بين غالي وعبدربه.. وكيف أقنع يول بالكابيتانو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

كشف أحمد حسام ميدو نجم توتنهام السابق، عن تفاصيل محاولة السبيرز ضم حسني عبدربه لاعب المنتخب الوطني ونادي ستراسبورج الفرنسي وقتها.

ولعب عبدربه لنادي ستراسبورج موسم 2005 - 2006، ولعب 22 مباراة بالدوري الفرنسي، و4 مباريات بالدوري الأوروبي.

وكشف ميدو نجم توتنهام وقتها، في تصريحات ببرنامج "أوضة اللبس" عبر فضائية النهار، أنه تم استدعائه لمكتب المدير الرياضي بنادي توتنهام، في حضور المدير الفني للفريق مارتن يول، لسؤاله حول من الأفضل للانضمام للفريق ولعب دور اللاعب رقم 8 في وسط الملعب، حسني عبدربه، أم حسام غالي.

واختار ميدو وقتها غالي لإمكانياته الفنية في ذلك المركز، وقدرته على اللعب في مركز الجناح، وهو المركز الذي خاض به الكابيتانو عدد كبير من المباريات مع السبيرز.

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وأثنى ميدو على حسني عبد ربه، مؤكدا أنه واحد من أفضل اللاعبين في ذلك المركز واختياره وقتها لغالي لا يقلل من القيصر.

وكشف حسام غالي الذي حل ضيفا على ميدو ببرنامج "أوضة اللبس"، أنه يعلم كيف دعمه ميدو للانتقال للسبيرز.

وحكى غالي: "أرسن فينجر المدير الفني لأرسنال جاء لمتابعة مباراة لفينورد الهولندي ورؤية الهولندي ديرك كويت في الملعب".

وتابع الكابيتانو: "الصحافة كتبت أن فينجر أتى لفينورد لمتابعة غالي، فقام ميدو بالحصول على نسخة من الصحيفة لعرضها على مارتن يول، لإقناعه بضرورة إنجاز صفقة غالي وقطع الطريق على مدرب أرسنال".

ولعب غالي لصفوف توتنهام موسمي 2006 - 2007، و2007 - 2008، وخاض 36 مباراة بالدوري، و5 مباريات بالكأس.