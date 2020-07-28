بالترددات.. القنوات الناقلة لوديتي الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: يستكمل الأهلي والزمالك اليوم استعداداتهما لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز. ويلتقي الأهلي أمام الجونة وديا على ملعب التتش في تمام الخامسة مساءً. Advertisements وتُنقل المباراة عبر قناة الأهلي تردد 11747 رأسي (V) لتقنية الHD، و12341 أفقي (H) لتقنية الـSD. وفي الوقت ذاته في تمام الخامسة مساءً، يلتقي الزمالك أمام طنطا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث يقيم الفريقان معسكرهما. وتنقل المباراة عبر قناة الزمالك، تردد 11449 أفقي (H).

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