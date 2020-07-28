منتخب الشباب يستدعي الثنائي المحترف بإيطاليا لمعسكر أغسطس

قرر الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، استدعاء الثنائي المحترف ريتشارد مصطفى صلاح الدين، وصلاح مصطفى صلاح الدين المحترفان في إيطاليا، لمعسكر الفراعنة الذي ينطلق ٥ اغسطس المقبل. وبذلك يصل عدد اللاعبين المقرب انضمامهم للمعسكر ١٧ لاعباً .

حيث يعلن الجهاز الفني قائمة اللاعبين بالكامل اليوم الثلاثاء.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، اخطر منتخب الشباب بإقامة تصفيات امم افريقيا يوم ٧ نوفمبر المقبل في تونس، حيث وقع الفراعنة في مجموعة تضم تونس والمغرب وليبيا والجزائر.

ينطلق ٥ اغسطس المقبل. وبذلك يصل عدد اللاعبين المقرب انضمامهم للمعسكر ١٧ لاعباً .حيث يعلن الجهاز الفني قائمة اللاعبين بالكامل اليوم الثلاثاء.كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، اخطر منتخب الشباب بإقامة تصفيات امم افريقيا يوم ٧ نوفمبر المقبل في تونس، حيث وقع الفراعنة في مجموعة تضم تونس والمغرب وليبيا والجزائر.

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