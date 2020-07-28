طبيب الغلابة .. قصة انتماء للزمالك من الطفولة

الطبيب محمد عبد الغفار مشالى الذي اشتهر ب "طبيب الغلابة"، فلديه عيادة يقصدها الفقراء ورقيقو الحال، ويتقاضى أجرًا يعتبر متواضعًا لدرجة كبيرة مقارنة ببقية الأطباء فى بلاده.
قيمة كشفه تقدر ب 5 جنيهات وتم زيادته فى شهورالأخير ة إلى 10 جنيهات .. طبيب الغلابة الذي وافته المنية أمس حصل على تقدير من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى
وأعرب طارق يحيى عن حزنه العميق لوفاته إلا أنه أحد أن الدكتور مشالي هو نموذج مشرف لكلالمصريين الاوفياء للوطن وأنه لم يكن يتوقع أبدا أن تحظي الحلقه التى سجلها منه بهذه النسبة الكبيرة من المشاهدة لدرجه جعلته يبكى فعلا على الهواء كان طبيب الغلابة، الدكتور محمد مشالى أكد اهتمامه بمتابعة الزمالك والانتماء له منذ طفولته وتربيت على حب الراحل حمادة إمام.
وقال خلال لقاء ببرنامج زملكاوي على قناة الزمالك: "أشجع الأبيض منذ طفولتي وأتوجه بالشكر لمرتضى منصور رئيس النادي بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها بالقلعة البيضاء مؤخرا على الصعيد الإنشائي والرياضي
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