الأهلي يبدأ التحرك للتعرف على إمكانية تخفيض عقوبة كهربا

تحركت إدارة النادى الأهلى مجدداً باتصالات شفوية مكثفة من أجل التعرف على إمكانية تخفيض عقوبة إيقاف محمود عبدالمنعم (كهربا) نجم الفريق التى تعرض لها عقب لقاء كأس السوبر أمام الزمالك بالإمارات خلال شهر فبراير الماضى بالإيقاف لمدة 10 مباريات قضى منها بالفعل لقاءين. بالإيقاف لمدة 10 مباريات قضى منها بالفعل لقاءين. وكانت لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجى فتحت الباب أمام تخفيض عقوبة كهربا حال تقديم مستندات جديدة تخفف العقوبة، خاصة أن اللجنة سبق لها تخفيض العقوبة من الإيقاف لنهاية الموسم إلى 10 مباريات. تخفف العقوبة، خاصة أن اللجنة سبق لها تخفيض العقوبة من الإيقاف لنهاية الموسم إلى 10 مباريات. وطلب فايلر من إدارة الأهلى التحرك سريعاً فى هذا الإطار خاصة أنه ينوى الاعتماد على كهربا بصورة مستمرة فى الفترة المقبلة كبديل مناسب للاعب حسين الشحات كجناح هجومى سريع وهداف.



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