مساعد كوبر يرد على حسام غالي عن الأهلي والحكام

رد انطونيوس ساريجلو، مدرب الأحمال في الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، بقيادة هيكتور كوبر، على تصريحات حسام غالي، لاعب الفراعنة السابق، ضد المدرب

الأرجنتيني.قال انطونيوس في تصريحات خاصة، إن كوبر لم يتحدث مع اللاعبين في المنتخب مطلقًا أن الأهلي يفوز بالحكام، كما قال غالي.ورد أنطونيوس على تصريحات غالي بقوله: "لا، مطلقًا"، مشيرًا إلى أن هذا الحديث غير صحيح ولم يتطرق كوبر إلى هذه الأمور مع اللاعبين في منتخب مصر.