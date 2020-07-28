تعرف على مواعيد مباريات اليوم بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء مواجهتين في منافسات الدوري الإيطالي الذي حسم فريق يوفنتوس لقبه مؤخراً.
ويلتقي في تمام السابعة والنصف مساء اليوم، فريق بارما بنظيره أتالانتا، ضمن منافسات الجولة 37 ، ومن المقرر إذاعة اللقاء على قناتي bein sports hd1، و bein sports hd
ويلتقي فريق إنتر ميلان بنظيره نابولي في تمام العاشرة إلا ربع مساءاً، على ملعب سان سيرو ، في إطار منافسات الجولة 37، ومن المقرر إذاعة اللقاء على قناتي
bein sports hd1، bein sports hd 4.
كان فريق يوفنتوس قد توج بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، بعد تغلبه على سامبدوريا في الجولة السادسة والثلاثين من المنافسات.
وفاز يوفنتوس على سامبدوريا بثنائية نظيفة عن طريق رونالدو وبرناردسكي، ليحسم اللقب قبل نهاية المسابقة بجولتين.
ونجح يوفنتوس في تحقيق 26 انتصار حتى الآن في الدوري، في حين خسر في 5 مباريات وتعادل في مثلهم.
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