الأهلي يدرس خوض ودية أخيرة بعد إجازة عيد الأضحى

يدرس الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خوض تجربة ودية أخيرة قبل لقاء إنبى وبعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، خصوصًا أن فايلر ما زالت لديه بعض التخوفات من بعض الأمور الفنية يسعى لإنجازها سريعًا.

وشهدت التدريبات الأخيرة جلسة جديدة بين

فايلر ولاعبه السنغالى أليو بادجى، مهاجم الفريق، من أجل تصحيح بعض الأخطاء التى وقع فيها فى الفترة الأخيرة وودية سموحة، كما طلب فايلر من بادجى سرعة التأقلم مع زملائه والتفاهم بينهم وهو ما جعله يقيم تدريبات خاصة بين بادجى وبعض عناصر الهجوم للتمرير المتبادل.

على صعيد آخر، تحركت إدارة النادى الأهلى مجدداً باتصالات شفهية مكثفة من أجل التعرف على إمكان تخفيض عقوبة إيقاف محمود عبدالمنعم (كهربا) نجم الفريق التى تعرض لها عقب لقاء كأس السوبر أمام الزمالك بالإمارات خلال شهر فبراير الماضى بالإيقاف لمدة 10 مباريات قضى منها بالفعل لقاءين.