اليوم .. الأهلي يلاقي الجونة ودياً على ملعب مختار التتش

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، اليوم الثلاثاء، ثانى التجارب الودية أمام الجونة على ملعب (مختار التتش) معقل الفريق الأحمر استعداداً لاستئناف بطولة الدورى الممتاز.

وفاز الأهلى فى أولى تجاربه على حساب سموحة

برباعية نظيفة سجلها محمود عبدالمنعم (كهربا) هدفين، ومروان محسن والنيجيرى جونيور أجاى، ويسعى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر للاطمئنان على كل عناصر الفريق.كان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أكد في تصريحات أمس، إنه كان يتمنى استئناف الدوري مبكرًا، كما حدث في أوروبا.

وأضاف خلال استضافته عبر شاشة قناة الأهلي ، أن فريقه جاهز لاستئناف الدوري بعد فترة الإعداد الحالية.