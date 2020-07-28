رياضة | بيراميدز يكشف حقيقة رحيل تراوري للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 11:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يكشف حقيقة رحيل تراوري للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسؤولو نادي بيراميدز الجدل حول مسألة رحيل لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي البوركيني إيريك تراوري للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

تعاقد الأهلي مع ايريك تراوري

تحدث مصادر صحفية داخل بيراميدز إن ناديه لا يفكر في التفريط بخدمات إيريك تراوري من الأساس خاصة أنه أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي.

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وأوضحت المصادر أن تراوري لم يحصل على أي عروض رسمية في الفترة الأخيرة كي تتم مناقشتها، ورفضنا من قبل رحيله للدوري التركي في شهر يناير الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن بيراميدز يسعى لضم صفقات مميزة وليس البحث عن بيع نجوم الفريق، مشدداً على أن تراوري لن يكون متاحاً للرحيل في ظل إجادته اللعب في أكثر من مركز وتألقه بشكل لافت.

الجدير بالذكر أن تراوري انضم إلى بيراميدز في شهر يناير 2019 قادماً من مصر المقاصة في صفقة تكلفت 3 ملايين يورو.