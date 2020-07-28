رياضة | الصفقة الذهبية تمنح الزمالك فرصة أخيرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 11:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصفقة الذهبية تمنح الزمالك فرصة أخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت هناك مهلة أخيرة أمام نادي الزمالك في الوقت الحالي لحسم صفقة رجب بكار نجم دفاع نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الزمالك أظهر اهتماما كبيرا بضم رجب بكار في الصيف المقبل لتدعيم خط الدفاع في الفريق الأبيض بالموسم المقبل.

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وتواصل مسئولو الفارس الأبيض مع رجب بكار لمعرفة موقفه من الانضمام الانضمام إلى الفريق في الصيف ورحب اللاعب بذلك الأمر بشكل كبير جدا ولكن النادي حتى الآن لم يتمكن من حسم الصفقة مع إدارة نادي بيراميدز.

وأمهل رجب بكار مسئولي نادي الزمالك مهلة حتى نهاية الأسبوع الحالي ليحسموا الصفقة مع مسئولي نادي بيراميدز بشكل نهائي.

يذكر أن النادي الأهلي كان قد أظهر اهتمام كبير بضم رجب بكار في الصيف واللاعب رحب أيضا بهذا الأمر ولكنه لم يعطي ردا نهائيا لينتظر حتى يرى موقف الزمالك النهائي.