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رياضة | أصغر لاعب في الليجا يرد على مقارنته بميسي

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 11:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر أصغر لاعب في الليجا يرد على مقارنته بميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد لوكا روميرو لاعب وسط فريق مايوركا وأصغر لاعب يشارك في على وجود مقارنات بينه وبين ليونيل قائد .

وأضاف اللاعب الأرجنتيني المكسيكي 15 عاماً خلال حوار مع قناة فوكس سبورتس: "يزعجني هذا الأمر لأن هناك ميسي واحد فقط، وأنا أرغب في صنع اسم لي في كرة القدم وهو لوكا روميرو".

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وأكد لاعب الوسط الشاب، أن لقاء مهاجم الفريق الكاتالوني سيكون بمثابة "حلم"، لأنه دائماً ما اعتبره رمزاً له.

وولد روميرو في المكسيك، كما أنه يحمل أيضاً الجنسيتين الأرجنتينية والإسبانية.

وأصبح روميرو أصغر لاعب يشارك بـ"الليغا" في 24 من يونيو لماضي، عند دخوله في الشوط الثاني من مواجهة فريقه أمام ، والتي فاز بها الأخير 2-0. 

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