شكرا لقرائتكم رمضان صبحى على رأس قائمة صفقات أولمبياكوس المطلوبة بالموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي، على رأس قائمة المرشحين لتدعيم هجوم نادي أولمبياكوس اليوناني بداية من الموسم المقبل، خاصة وأن الأخير سيشارك في النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال أوروبا، بصفته بطلاً للدوري اليوناني هذا الموسم.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي للنادي الأهلي نهاية الموسم الجاري، ليعود بعدها لصفوف ناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي، والذي قرر بيع الجناح الدولي بداية من الموسم الجديد، في الوقت الذي دخل الأهلي في مفاوضات رسمية للإبقاء على رمضان صبحي بشكل نهائي بناءاً على توصية من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر والذي أكد أن رمضان صبحي يعد أهم صفقة بالنسبة له.

Advertisements

وجاء ترشيح رمضان صبحي في نادي اولمبياكوس بطل الدوري اليوناني من جانب أحمد حسن كوكا نجم منتخبنا الوطني وهداف الفريق اليوناني والذي اكد لادارة ناديه ان رمضان صبحي سيمثل اضافة للفريق في الموسم الجديد ، في الوقت الذي يدرس رمضان صبحي العرض بقوة خاصة وان اولمبياكوس سيشارك في بطولة دوري ابطال اوروبا في الموسم الجديد بصفته بطلا للدوري اليوناني.

ويعد عرض الأهلي هو الوحيد المتواجد على طاولة هيدرسيفيلد حتى هذه اللحظة، في الوقت الذي لازال هناك أندية تدرس ارسال عرض لشرائه أبرزها أولمبياكوس اليوناني وفيورتينا الإيطالي وعدد من الفرق الألمانية والتركية.