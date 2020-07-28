شكرا لقرائتكم رمضان صبحى على رأس قائمة صفقات أولمبياكوس المطلوبة بالموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أصبح رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي، على رأس قائمة المرشحين لتدعيم هجوم نادي أولمبياكوس اليوناني بداية من الموسم المقبل، خاصة وأن الأخير سيشارك في النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال أوروبا، بصفته بطلاً للدوري اليوناني هذا الموسم.
وجاء ترشيح رمضان صبحي في نادي اولمبياكوس بطل الدوري اليوناني من جانب أحمد حسن كوكا نجم منتخبنا الوطني وهداف الفريق اليوناني والذي اكد لادارة ناديه ان رمضان صبحي سيمثل اضافة للفريق في الموسم الجديد ، في الوقت الذي يدرس رمضان صبحي العرض بقوة خاصة وان اولمبياكوس سيشارك في بطولة دوري ابطال اوروبا في الموسم الجديد بصفته بطلا للدوري اليوناني.
ويعد عرض الأهلي هو الوحيد المتواجد على طاولة هيدرسيفيلد حتى هذه اللحظة، في الوقت الذي لازال هناك أندية تدرس ارسال عرض لشرائه أبرزها أولمبياكوس اليوناني وفيورتينا الإيطالي وعدد من الفرق الألمانية والتركية.
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